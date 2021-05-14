Ректор АлтГУ Сергей Бочаров подал заявку на праймериз "Единой России"

Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров будет участвовать в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в краевое Заксобрание. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Ранее документы на праймериз подал ещё один представитель классического университета – директор юридического института АлтГУ Антон Васильев. Отметим, что нынешний президент вуза Сергей Землюков был депутатом краевого парламента на протяжении 11 лет.
Сергей Бочаров – доктор экономических наук, профессор. Окончил АлтГУ в 1996 году по специальности "Менеджмент" с квалификацией "экономист-менеджер".
14 мая – последний день для подачи заявлений на праймериз ЕР. Пока на выборы депутатов АКЗС принято около 300 заявок от желающих. При этом действующих депутатов краевого парламента, представляющих партию власти, – чуть более 30 человек.
Праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" утвердит партийный съезд.
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