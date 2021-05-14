Человечеству предрекли климатическую катастрофу из-за одной страны

Человечество ждёт катастрофа, если Китай не сократит выбросы парниковых газов в ближайшие годы, считает стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.
"Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира", – отметил эксперт по климату.
По его словам, в 2019 году общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран вместе взятых. В 2020-м на страну пришлось 27% мировых выбросов – в два с половиной раза больше, чем у занимающих второе место США.
Кроме того, в 2020 году КНР построила в три раза больше угольных электростанций, чем в остальном мире. Вдобавок к этому там планируют возвести ещё 300, отметил Бледсо.
Он выразил мнение, что если подобная тенденция сохранится и человечеству не удастся к 2050 году достигнуть углеродной нейтральности, то планету ждут катастрофические климатические изменения.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс говорил, что в ближайшие десятилетия планета столкнётся с мощным экологическим кризисом, последствия от которого окажутся гораздо страшнее вреда от пандемии коронавируса.
Комментарии
Хорошо, что это не наша страна!
То есть, сначала все страны перенесли свои производства в Китай, а теперь кричат, почему он такой-сякой пыхтит газами?
а Россия нет?))