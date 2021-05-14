ВТБ выдал рекордное количество кредитов наличными

Клиенты ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай в апреле 2021 года оформили более двух тысяч потребительских кредитов на 1,5 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего за первые четыре месяца в регионах Алтая банк предоставил семь тысяч кредитов наличными на пять миллиардов рублей, что на 40% превышает результат января-апреля прошлого года.
В целом по стране в апреле ВТБ выдал 150 тысяч кредитов наличными на сумму 122 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю его историю. С начала года клиенты ВТБ оформили уже около 500 тысяч потребительских кредитов более чем на 420 млрд рублей. Это на 75% выше показателя за январь-апрель 2020 года.
"В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне. Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих банков", – пояснил руководитель управления "Потребительское кредитование" ВТБ Евгений Благинин.
ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по кредитам наличными без изменений. В банке ожидают, что спрос на заёмные средства будет расти, и объём кредитования по итогам года увеличится на четверть.
Благинин также отметил, что всё больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы. Поэтому ВТБ уделяет внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что даёт возможность банку расти быстрее рынка.
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