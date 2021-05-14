Илон Маск стал беднее на 20 млрд долларов после участия в телешоу

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск после участия в шоу Saturday Night Live лишился 20 миллиардов долларов. Об этом сообщают "Известия".
Акции Tesla упали в цене на 15%, что привело к резкому "обеднению" Маска. Он всё ещё остаётся на второй строчке списка самых богатых людей мира, но теперь не так сильно опережает Бернара Арно, который курирует более 70 крупных брендов.
В эфире шоу Маск рассказал, что страдает от синдрома Аспергера, а также предположил, что криптовалюта Dogecoin "захватит мир". Бизнесмен отметил, что валюта появилась благодаря мемам, но теперь дело приняло серьёзный оборот.
Комментарии
бедный Маск.. давайте ему скинемся...поможем
Да да поможем Аспергеру- ща криптовалюту нарисую в pаint... а куда отправить то?