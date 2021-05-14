Барнаульцев просят сообщать о прорывах из-за опрессовки

С 11 мая специалисты СГК проводят гидравлические испытания теплосетей. В этот период возможны прорывы трубопровода с выходом воды на поверхность.
О подобных случаях горожан просят сообщать по следующим телефонам:
Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88;
Барнаульская теплосетевая компания – 59-97-15, 77-52-39.
Диспетчерские службы в районных администрациях:
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25.
Сейчас идут испытания по контуру ТЭЦ-3. Испытания по контуру ТЭЦ-2 начнутся 19 июля, напомнили в пресс-службе администрации.
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