Майонез, масло и сосиски. Стало известно, какие продукты подорожали в России за апрель

В апреле цены на продукты в несетевых магазинах в среднем выросли на 0,67%. При этом сильнее всего подорожали майонез, сосиски и сардельки, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании "Эвотор", которая и оценивала динамику цен.
Так, майонез за месяц подорожал на 4,6%, а сосиски и сардельки прибавили в цене по 3%. На 2% выросла розничная стоимость сыра, растительного масла, шоколадных конфет и консервированных блюд. В среднем на 1% подорожала выпечка, сдоба, сливочное масло, маргарин, крекеры и печенье.
При этом некоторые продукты в минувшем месяцев, напротив, подешевели. Это сметана (-2%), зефир и пастила (-1%), а также полуфабрикаты из мяса (-0,4%) и каши (-0,3%).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одна из причин роста цен на продовольствие в России – жадность отдельных производителей и магазинов. По его словам, у властей хватит инструментов, чтобы "обуздать аппетиты" продавцов.
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