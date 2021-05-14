В Липецкой области мужчину избили на глазах полицейского

В социальных сетях распространяется видеоролик, который, по сообщениям очевидцев, сняли в городе Ельце Липецкой области. Жители одного их домов сняли, как несколько человек избивают мужчину на глазах полицейского.
Предположительно, жертвой стал предприниматель из Воронежа, а избивали его конкуренты за то, что он выиграл их тендер. Как отмечают горожане, "разборки" проходили под окнами районной администрации. Прохожие предположили, что полицейский "приглядывал" за избиением.
В МВД рассказали, что проведут проверку как по факту самого происшествия, так и по факту бездействия сотрудника правоохранительных органов. Если вина будет доказана – он понесёт наказание.
Комментарии
Да ничего ему не будет.
Из текста следует, что и те, и эти предприниматели. Полицейский там вроде бы вызывал подмогу, так как его никто не стал слушать.