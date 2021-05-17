Когда компьютер на пользу: чем занять ребёнка летом в городе

Компьютерная академия "Шаг" запускает летние курсы для школьников в формате дневного лагеря. Здесь дети будут пробовать себя в различных компьютерных специальностях под руководством тренеров и преподавателей академии.
В лагерь компьютерной академии "Шаг" приглашают детей от 8 до 14 лет. На смене их ждут дневные мастер-классы, на которых они освоят информационные технологии. Опытные педагоги подготовили программу так, чтобы каникулы прошли не только весело, но и полезно.
"На летних компьютерных каникулах от академии "Шаг" ваш ребёнок не будет играть в компьютерные игры, зато научится создавать их сам. А ещё он узнает, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и создавать собственные фильмы", – рассказывают представители академии.
Программа курсов включает в себя такие темы, как:
- программирование и создание компьютерных игр на KoduGameLab, Scratch, Unity и Python;
- анимация игровых персонажей;
- 3D-моделирование и 3D-печать;
- виртуальная реальность;
- блогинг: YouTube, TikTok, Instagram;
- съёмка анимационного ролика со спецэффектами TikTok;
- создание панорамной и сферической фотографии;
- создание постера для Interstellar в Gimp;
- создание сайта на HTML 5;
- а также гонки квадрокоптеров, битвы лего-роботов, развивающие игры и квесты.
В компьютерной академии "Шаг" не будет тягот учебного процесса – только полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями. Детей ждут комфортные, специально оборудованные аудитории. Все занятия на летних компьютерных курсах проходят в игровой форме.
Подробно ознакомиться с программами летнего лагеря можно на бесплатном пробном уроке в субботу, 22 мая, в 13:00. Это отличная возможность увидеть учебный процесс изнутри и познакомиться с преподавателями.
Записаться можно на сайте и по телефону +7 (3852) 72-14-10.
Компьютерная академия "Шаг"
Тел: +7 (3852) 72-14-10
WhatsApp: + 7-906-966-5347
Сайт
Комментарии