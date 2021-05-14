С музыкой веселее. Первый из двух субботников прошёл в барнаульском парке "Юбилейный"

Первый из двух запланированных субботников прошёл в барнаульском парке "Юбилейный". В нём приняли участие около 100 человек, а на месте побывал корреспондент amic.ru.
В уборке парка приняли участие депутаты АКЗС, представляющие различные партии, общественные организации, студенческие отряды и просто неравнодушные жители города. Чтобы уборка шла веселее, для участников субботника выступал оркестр, а после работ все смогли перекусить – для них организовали полевую кухню.
Напомним, что завтра, 15 мая, в парке пройдёт повторный субботник. Желающие могут присоединиться к нему в 11:00. С собой обязательно взять перчатки и рабочую одежду, которую не жалко замарать.
По всем вопросам, связанным с субботником в парке "Юбилейный", обращаться по тел.: +7-903-911-66-25 (Любовь Бельдеева).
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