Почти 200 нарушений правил пожарной безопасности выявили в Алтайском крае за 10 дней

За майские праздники с 1 по 10 мая в Алтайском крае оформили 194 протокола об административных правонарушениях из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Одно из серьёзных нарушений выявили на поле, предназначенном для сельскохозяйственных нужд в Советском районе. Пожарные застали поджигателя "за работой". Выяснилось, что работники сельхозпредприятия проводили выжигание стерни и пожнивных остатков. Как рассказали инспекторы, работники от каких-либо объяснений отказались, с места происшествия скрылись.
За сутки в Алтайском крае провели 72 рейда, участие в которых приняли более 400 сотрудников МЧС России и других служб. Спасатели в очередной раз напомнили жителям Алтайского края об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима.
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