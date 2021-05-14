Около 400 тысяч россиян смогут воспользоваться детским туристическим кешбэком

Нормативные акты, которые необходимы для запуска программы детского туристического кешбэка, проходят стадию финального согласования. Предполагается, что этой мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться около 400 тысяч человек, сообщает ТАСС.
"Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование", – рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на реализацию программы выделят пять миллиардов рублей.
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