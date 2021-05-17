По звёздам и по книгам: названы имена новых финалистов конкурса "Выходи за меня"

Сбор заявок на конкурс "Выходи за меня" продолжается. На этой неделе организаторы назвали седьмую и восьмую пару финалистов проекта. Пары рассказали свои истории любви на сайте конкурса выходизаменя22.рф, и теперь претендуют на победу и ценные призы.
Ольга Мальцева и Антон Глушко
До встречи друг с другом Ольга и Антон не планировали больше вступать в серьёзные отношения, разочаровавшись в предыдущих. Но однажды, в рождественские праздники, Ольга решила узнать своё будущее у астролога. Звёзды сообщили, что весной у Ольги будет бурный роман, и этот человек буквально перевернёт её жизнь.
Ольга лишь усмехнулась и продолжила жить своей обычной жизнью. Но весной, на дне рождения подруги, девушка познакомилась с Антоном и сразу поняла, что это – он. Чувство оказалось взаимным. Теперь, несмотря на предыдущие браки, пара готовится к новой свадьбе.
Анастасия Фисенко и Валерий Роскостов
Эту пару свела любовь к чтению и кофе. Анастасия и Валерий учились вместе в университете на одном факультете, но тогда и подумать не могли, что именно так сложится их жизнь через пару лет.
Заочно они друг друга знали, а познакомиться лично их подзадорили друзья. Обсуждая по переписке книгу "Мартин Иден" Джека Лондона, Анастасия и Валерий поняли, что хотят встретиться. Первое свидание было идеальным: целую ночь они разговаривали о книгах и пили вкусный кофе, а после поняли, что больше не хотят расставаться.
Дальше – первые признания в любви, совместная жизнь. И в обычное утро, которое стало необычным, Валера разбудил Настю со словами: "Ты выйдешь за меня?" Казалось бы – ничего особенного, но жизнь этой пары состоит из спонтанных решений, которые, как они убедились, оказываются верными.
У вас также ещё есть шанс принять участие в конкурсе и рассказать свою историю любви. Заявки принимают на сайте выходизаменя22.рф до 20 мая 2021 года. Победителей среди финалистов определит жюри на вечеринке "Love Radio Барнаул", которая пройдёт в конце мая.
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