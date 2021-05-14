Еще 17 километров федеральной трассы отремонтируют в Алтайском крае

В ближайшие годы федеральную трассу (А-321) Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан обновят почти полностью. В 2021 году дорожники отремонтируют 17-километровый участок в Романовском и Кулундинском районах, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Возле населенного пункта Закладное с 225 по 229 километр дорожники восстановят транспортно-эксплуатационные характеристики. Они уложат выравнивающий слой, а затем выполнят покрытие из асфальтобетонной смеси, укрепят обочины.
В районе Кулунды с 363 по 376 километр трассы нанесут защитный слой покрытия с помощью технологии шероховатой поверхностной обработки, тем самым повысив ровность и увеличив коэффициент сцепления. На этой дороге уже идут работы на обходе Павловска (с 55 по 63 километр) и за селом Мамонтово (со 178 по 185 километр). Для обеспечения проезда там организовали реверсивное движение, регулируемое светофорами.
Комментарии