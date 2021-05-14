Издание VTimes.io включили в список СМИ-иноагентов

Минюст включил издание VTimes.io в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", – сказано в сообщении министерства.
Теперь в реестр включены 20 организаций и физических лиц.
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