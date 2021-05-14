Испания может открыться для туристов в ближайшее время

Испания может начать принимать иностранных туристов с 20 мая. Об этом сообщает издание Diario de Sevilla.
"Как ожидается, ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию. Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото во время презентации кампании "Вы заслуживаете Испанию", направленной на укрепление позиций страны как лидера среди направлений для отдыха", – пишет газета.
Напомним, что 14 мая власти Греции объявили о том, что страна открывается для туристов. Прилетающие не обязаны будут проходить карантин.
Комментарии