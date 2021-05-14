Секретарь Алтайского реготделения "Единой России" Александр Романенко заявился на предварительное голосование партии власти. Он подал документы на участие в выборах в Алтайское Заксобрание и Госдуму, сообщает пресс-служба ЕР.
"Считаю, что как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае я должен взять на себя ответственность за всю нашу команду, которая идёт на выборы и в региональный, и в федеральный законодательный орган. Уверен, моё решение будет объединяющим для однопартийцев и позволит подключить все наши партийные резервы для решения общей задачи по избранию наших кандидатов, которые пойдут в дальнейшем в избирательный процесс", – сказал Романенко.
14 мая – последний день подачи заявлений для участия в предварительном голосовании ЕР. Оно пройдёт с 24 по 30 мая в двух формах: онлайн – на сайте pg.er.ru и по традиции – в помещениях счётных комиссий. Итоги подведут 1 июня.
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