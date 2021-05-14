Доктор Мясников заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в России

Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что рост заболеваемости COVID-19 говорит о начале третьей волны пандемии в России.
"Цифры заболеваемости растут, и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны", – сказал он в видео, размещённом в его Telegram-канале.
По мнению врача, пандемия развивается волнообразно – каждые три месяца заболеваемость идёт вверх, после выходит на плато, а потом снижается. По его словам, в мае начнётся очередной рост числа заболевших.
По мнению Мясникова, остановить пандемию можно только вакцинацией. Он отметил, что, несмотря на то, что другие страны, в отличие от России, очень строго соблюдают меры предосторожности – носят маски, респираторы, вводят локдауны – "их это не спасло".
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