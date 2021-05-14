Суббота, 15 Май, 01:07

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74
€ 89,62
15°


4922901 +9462
Обь
516см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Стрельба в школе в КазаниДень Победы-2021Майские каникулы-2021
Новости

Такой день. Рост смертности и очередь из культурных людей

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае 14 мая
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С января по март 2021 года смертность в Алтайском крае увеличилась на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За первый квартал в регионе умер 10 141 человек, тогда как в 2020 году – лишь 7882.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил роль региона в развитии органического сельского хозяйства. 14 мая глава края принял участие в заседании Совфеда.

Перед Алтайским театром драмы имени В.М. Шукшина собралась очередь из желающих попасть на спектакль "Евгений Онегин". "Шеренга" на постановку театра имени Вахтангова от режиссёра Римаса Туминаса растянулась по площади перед зданием.

Жители частного сектора в районе улиц Антона Петрова и Бородкина провели собрание жильцов по поводу изменения генерального плана города, по которому территории частных секторов в Железнодорожном и Ленинском районах отнесли к территории высотной застройки. По опасениям барнаульцев, застройщики начнут выкупать участки и возводить высотки.

Счётная палата Алтайского края выявила нарушения на 3,6 млрд рублей при обращении с бюджетами разных уровней. 

Строительство девятиэтажного дома на ул. Гущина, который планировали "втиснуть" между двумя новостройками, могут запретить. Дело в том, что региональная градостроительная инспекция, изучив документы проекта, нашла в них серьёзные нарушения. Однако городской комитет по строительству, который и одобрил возведение дома, в суде пытается оспорить претензии инспекции. Поэтому точку в конфликте между девелопером и барнаульцами ставить рано.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров за 2020 год заработал 2 539 900 рублей. Это даже чуть меньше, чем за 2019-й, когда генерал-майор только стал главным спасателем региона.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
23:49
Такой день. Рост смертности и очередь из культурных людей 0
23:13
Власти РФ отсрочили ограничения для консульства США в России 0
22:46
Жителя Алтайского края подозревают в убийстве пенсионерки и поджоге дома 0
22:15
Доктор Мясников заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в России 1
21:43
Издание VTimes.io включили в список СМИ-иноагентов 0
21:19
Виктор Томенко оценил роль Алтайского края в развитии органического сельского хозяйства 0
20:45
Испания может открыться для туристов в ближайшее время 0
20:12
Ещё 17 километров федеральной трассы отремонтируют в Алтайском крае 0
19:55
Смертность в Алтайском крае выросла почти на 30% 5
19:33
Барнаульцы собрались в огромную очередь, чтобы попасть на постановку "Евгений Онегин" 1
19:19
Председатель Алтайского Заксобрания подал документы на предварительное голосование ЕР 0
19:07
Второй товар за 1 рубль: новый магазин "Галамарт" открыли в ТРЦ "Огни" 0
18:51
Ректор колледжа рассказала об устроившем стрельбу в школе в Казани 0
18:28
Около 400 тысяч россиян смогут воспользоваться детским туристическим кешбэком 0
18:06
ВТБ выдал рекордное количество кредитов наличными 0
17:55
Барнаульцы просят мэрию изменить генплан, чтобы защитить свои дома от застройщиков 3
17:46
Почти 200 нарушений правил пожарной безопасности выявили в Алтайском крае за 10 дней 0
17:31
В Липецкой области мужчину избили на глазах полицейского 2
17:15
С музыкой веселее. Первый из двух субботников прошёл в барнаульском парке "Юбилейный" 0
17:03
Помощь рядом: как в Рубцовске развивают реабилитационный центр для детей-инвалидов 0
16:52
Майонез, масло и сосиски. Стало известно, какие продукты подорожали в России за апрель 0
16:43
Барнаульцев просят сообщать о прорывах из-за опрессовки 0
16:29
Греция открывается для туристов 0
16:18
Что за астероид приближается к Земле и насколько он опасен? 1
16:03
Пломбы не срывать: "Росводоканал Барнаул" напоминает об ответственности за порчу счётчиков 0
15:52
Экономист рассказал, когда наступит новый банковский кризис 2
15:41
Почти 9,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 5
15:31
Счётная палата Алтайского края выявила нарушения на 3,6 млрд рублей 5
15:15
Илон Маск стал беднее на 20 млрд долларов после участия в телешоу 2
15:01
Праздник в прямом эфире: традиционная ярмарка детских товаров и услуг пройдёт онлайн 0
14:51
Назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в России в 2022 году 0
14:45
"Там не всё гладко". Строительство скандального дома на ул. Гущина могут запретить 15
14:35
Человечеству предрекли климатическую катастрофу из-за одной страны 10
14:15
Стало известно, сколько заработал начальник МЧС Алтайского края за 2020 год 12
14:03
В Сбербанке анонсировали программу мероприятий, посвящённых юбилею компании 0
13:52
Ребёнок на самокате едва не попал под колёса автомобиля в Барнауле 30
13:42
Как на Алтае учат финансовой грамотности и что у края могут перенять другие регионы 1
13:31
В Бийской зоне определили оператора по обращению с ТКО 0
13:15
В России может появиться новое пособие для пенсионеров 15
13:03
Оптику "Спектр" открыли в Новоалтайске: скидки до конца мая 0
12:53
Житель Алтайского края незаконно спилил 10 сосен и попался полиции 13
12:42
Новый корпус Алтайского трансформаторного завода сдадут в эксплуатацию к концу года 1
12:31
В Барнауле мужчины избили пенсионера гвоздодёром и ограбили его 2
12:15
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров подал заявку на праймериз "Единой России" 2
12:01
Барнаульская студентка выступит в составе сборной России по кикбоксингу 0
11:51
Власти Бийска рассказали, когда достроят парк за "Ривьерой" 0
11:42
13 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:31
На месте "Дома под шпилем" в Рубцовске появится сквер 1
11:17
Вакцинированным в США разрешили отказаться от масок 2
11:01
Слабое сделать сильным: ФЦК проводит конкурс эффективных практик по улучшению труда 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.