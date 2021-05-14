Такой день. Рост смертности и очередь из культурных людей

С января по март 2021 года смертность в Алтайском крае увеличилась на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За первый квартал в регионе умер 10 141 человек, тогда как в 2020 году – лишь 7882.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил роль региона в развитии органического сельского хозяйства. 14 мая глава края принял участие в заседании Совфеда.
Перед Алтайским театром драмы имени В.М. Шукшина собралась очередь из желающих попасть на спектакль "Евгений Онегин". "Шеренга" на постановку театра имени Вахтангова от режиссёра Римаса Туминаса растянулась по площади перед зданием.
Жители частного сектора в районе улиц Антона Петрова и Бородкина провели собрание жильцов по поводу изменения генерального плана города, по которому территории частных секторов в Железнодорожном и Ленинском районах отнесли к территории высотной застройки. По опасениям барнаульцев, застройщики начнут выкупать участки и возводить высотки.
Счётная палата Алтайского края выявила нарушения на 3,6 млрд рублей при обращении с бюджетами разных уровней.
Строительство девятиэтажного дома на ул. Гущина, который планировали "втиснуть" между двумя новостройками, могут запретить. Дело в том, что региональная градостроительная инспекция, изучив документы проекта, нашла в них серьёзные нарушения. Однако городской комитет по строительству, который и одобрил возведение дома, в суде пытается оспорить претензии инспекции. Поэтому точку в конфликте между девелопером и барнаульцами ставить рано.
Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров за 2020 год заработал 2 539 900 рублей. Это даже чуть меньше, чем за 2019-й, когда генерал-майор только стал главным спасателем региона.
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