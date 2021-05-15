Свыше 200 человек пострадали в Ухане от торнадо

Торнадо обрушился на китайский город Ухань 14 мая, оставив после себя разрушения и человеческие жертвы.
"Погибли шесть человек, пострадали 218 человек, разрушено 27 домов, повреждения получили 400 домов, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около 8 тысяч квадратных метров", – уточнили в городском управлении по ЧС (цитата по РИА Новости).
От торнадо пострадал и другой населённый пункт в КНР – посёлок Шэнцзэ. Там 21 человек пострадал, один – погиб.
Напомним, что Ухань находится в провинции Хубэй. Его назвали первым эпицентром вспышки коронавирусной инфекции. Там впервые зафиксировали пневмонию неизвестного происхождения в конце декабря 2019 года. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. В результате скончались более 3,8 тысячи жителей Ухане.
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