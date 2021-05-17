Как работает барнаульская энергосистема и как на неё влияют владельцы частных электросетей

Барнаул можно смело назвать самым светлым городом Алтайского края и при этом остаться объективным в своих оценках. По официальным данным, аварии на электросетях краевой столицы случаются реже, нежели в других районах и городах региона, а на их устранение уходит гораздо меньше времени. Как Барнаульская сетевая компания обеспечивает городу надёжное энергоснабжение, сколько денег для этого вкладывает – в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" Галине Юмашевой рассказал генеральный директор БСК Андрей Лавринец.

Сезонные испытания

– Андрей Иванович, только-только все энергокомпании прошли сезонные испытания – сначала зимними морозами, потом весенним паводком. Как вы сдали свой экзамен на прочность?

– Вопрос интересный. Для Сибири прохождение зимнего периода действительно очень ответственное время. Нагрузка на электросети возрастает в 1,5 раза. Однако, я думаю, что самую лучшую оценку прохождения компанией зимы и паводка могут дать сами барнаульцы. Насколько они страдали от отключения электроэнергии, от проблем с энергоснабжением. Если говорить цифрами, то за прошлую зиму у нас было всего 87 отключений, в этом году – 89. Всего лишь на два отключения больше. То есть мы работаем приблизительно на том же самом уровне. При этом подчеркну, что анализируется период с октября по апрель (для энергетиков март считается зимним месяцем).

– Я правильно понимаю, что около 90 отключений за сезон – это нормальная картина и её уже не улучшить?

– Это очень злободневный вопрос для нашей компании, и его я постоянно ставлю перед администрацией города и на краевом уровне, а также перед надзорными органами. Дело в том, что количество отключений в собственных сетях БСК каждый год неуклонно снижается. То есть мы уже дошли до какого-то минимума, но тем не менее улучшаем показатели своей работы. Однако одновременно с этим растёт количество отключений в ведомственных сетях. Ведомственные сети – это кабельные, воздушные линии, подстанции, которые принадлежат частным собственникам. Например, крупным предприятиям или объектам торговли.

При этом необходимо понимать, что если взять город Барнаул, его электросистема – это единая сеть, она вся взаимосвязана, соединена в одно целое, как человеческий организм. Выходит из строя ведомственная подстанция, а отражается это на потребителях, подключенных от электросетей Барнаульской сетевой компании. Подстанций, которые обслуживает БСК, в городе около 1100, подстанций ведомственных – 700. Получается, что в наших сетях количество повреждений падает, а в ведомственных – растёт. За прошлую зиму рост составил около 20%. Хозяева частных подстанций и электросетей не желают вкладывать деньги в их обслуживание, и это становится проблемой для города. Если мы решим проблему с ведомственными сетями – отключения электроэнергии в Барнауле станут намного реже.

Горячая пора

– Андрей Иванович, мы начали с результатов деятельности Барнаульской сетевой компании, а что касается вашего ежедневного труда? Впереди горячая пора. Известно, что тёплый сезон всегда тесно связан с ремонтной кампанией. Какие планы на этот год?

– Как правило, летом мы работаем по трём направлениям. Первое из них – капитальный ремонт муниципальных электросетей. Ежегодно на него направляется порядка 50 миллионов рублей. При этом ремонты проводятся и зимой, однако там, где есть котельные или бойлерные, работаем летом, чтобы их не отключать.

Второе направление – это инвестпрограмма, здесь мы больше работаем на перспективу, задаём стратегические направления для развития энергосистемы Барнаула. Мы общаемся с застройщиками, администрацией, нами хорошо изучен генплан развития города, поэтому БСК строит электросети опережающими темпами. Подводим магистральные сети к территориям, которые только планируют застраиваться. Можно сказать, что это наш большой и существенный вклад в развитие Барнаула.

И третье направление – технологическое присоединение, подключение непосредственно новых объектов. В основном в Барнауле развивается жилищное строительство, планы 2020 года были из-за пандемии выполнены не в полном объёме, поэтому они плавно вписались в повестку этого года. Работы будет очень много. Уже сейчас поступают заявки – необходимо ввести новые здания в эксплуатацию к 1 августа, к 1 сентября, к 1 декабря. Поэтому просят построить сети в апреле, мае, июне. Я обратился в администрацию города с просьбой определиться с приоритетностью проектов, потому что сделать всё в один месяц мы не можем. Однако строительный рынок оживился, и после годовой коронавирусной спячки это не может не радовать.

– Как вы определяете, какие сети нуждаются в капитальном ремонте именно в этом году, как выявляете слабые места?

– Здесь с советских времен мало что поменялось. Все энергокомпании следуют ППР – плану производства работ. Есть элемент электрической сети, который через какое-то время необходимо отремонтировать по графику. Например, есть у нас воздушная линия – если она с деревянными опорами, то мы ремонтируем её каждые шесть лет, если с железобетонными – каждые 12 лет. Чтобы спланировать объём работ на следующий год, мы делаем объезд, проводим дефектовку, своевременно закупаем материалы через конкурсы и готовимся к выполнению таких работ. У нас плановый подход. Единственное, где мы отступаем от этих норм, это кабельные линии, на которых необходимо проводить капитальный ремонт раз в 20 лет. Сами понимаете, что кабельная линия находится в земле, её не видно. Здесь мы применяем другой метод. Проводим в зимнее время один раз в пять лет испытания повышенным напряжением и к летнему сезону смотрим, какие линии нуждаются в ремонте.

– Если говорить территориально, где в Барнауле наиболее уязвимые электрические сети? Можете назвать районы, улицы?

– Уязвимые сети – это там, где всё очень плохо. В нашем городе 80% электрических сетей обслуживает Барнаульская сетевая компания, но есть и другие организации – "Энергия Транзит", МРСК. Я буду говорить только за свои сети. Уязвимых сетей у БСК нет, потому что работы проводятся планомерно. Другой вопрос, есть пригороды и окраины, где расположен частный сектор и там есть воздушные линии, которые при неблагоприятных погодных условиях действительно становятся уязвимыми. Ветер не страшен, к нему наши сети готовы. А вот падение веток и деревьев могут стать причиной отключения электричества у потребителей. К таким территориям относятся пригороды, нагорная часть города, частный сектор в центре Барнаула, Лебяжье, Затон, район Кожзавода.

Почему новостройки благо

– Как застройка в центре города влияет на надёжность энергоснабжения? Электрические сети справляются с нагрузкой или уже всё давно обновлено и беспокоиться не о чем?

– Барнаул растёт, ширится, строится, но население города как было 700 тысяч, так и осталось, оно не увеличивается. Та же ситуация с электрическими нагрузками. Как был у нас зимний максимум 5-7 лет назад – его мы замеряем в наиболее холодные месяцы (декабрь-январь) – 300 мегаватт, таким он и остался. Когда сижу на аппаратном совещании в администрации с коллегами из БТСК и водоканала, выясняется, что ситуация по водоканалу та же самая. Несмотря на активное жилищное строительство, потребление воды практически не растёт. Единственное, увеличивается потребление тепла. Потому что новые дома строятся и их надо отапливать.

Что касается застройки в центре города, то здесь совершенно другие подходы по категорийности в отношении существующих потребителей. В многоэтажной застройке есть лифты, которые требуют системы пожаротушения по первой категории. То есть нужно подключать дополнительные сети большей мощности. Для существующих потребителей такое строительство благо, потому что мы подводим новые электрические сети к строящимся объектам и уже от них делаем резервирование существующих потребителей. То есть надёжность энергоснабжения за счёт нового строительства только повышается.

Контроль качества

– Андрей Иванович, кто-то проверяет Барнаульскую сетевую компанию, насколько качественно проведены ремонтные работы?

– Мы арендуем электрические сети у города, поэтому наш главный контролёр – это администрация Барнаула. Ежемесячно проводится проверка всех ремонтных работ специальной комиссией, куда входят наши специалисты и представители администрации. Так же наш главный аудитор – это Ростехнадзор. Он проверяет подготовку к самому напряжённому для энергетиков периоду – зиме. Как правило, в Барнаульскую сетевую компанию контролёры из Ростехнадзора заходят первыми в Алтайском крае. В июне они нас проверяют, выдают замечания, мы их устраняем, и по результатам проверки получаем паспорт готовности к зиме. На данный момент невыполненных замечаний от Ростехнадзора у нас нет.

Инвестиции

– БСК вкладывает собственные средства в развитие электрических сетей города?

– Всё, что касается инвестиционной программы, это собственные деньги БСК. Если называть цифры, то у нас это порядка 100-150 миллионов в год, которые мы вкладываем или в реконструкцию, или в строительство новых сетей. Это глобальные капиталовложения. Если говорить образно, за счёт инвестиций мы создаём тело электроснабжения, как ствол дерева, а потом от него отходят ветки – это потребители, которые присоединяются к магистральным электросетям. Для них это проще, это другие затраты, другие деньги. Так поступают не все энергокомпании, и часто инвестпрограмма направляется на другие цели. В результате магистральных сетей нет, и застройщикам приходится нести огромные затраты на подключение электричества. Мы стараемся по этому пути не идти, поэтому это наш вклад в развитие города Барнаула, причём не только в развитие его электросистемы, а в повышение благоустроенности города, повышение его комфортности для проживания и ведения бизнеса.

– Барнаул застраивается и требует всё больше и больше электроэнергии. Есть какой-то предел для подключения новых объектов? Какой на сегодняшнее время предусмотрен резерв?

Я повторюсь, что, несмотря на то, что Барнаул застраивается, нагрузки у нас практически не растут. Что касается резерва для новых потребителей, в Барнауле было очень много заводов. Сейчас заводы или работают в сокращённом варианте, или не работают вообще. В итоге мощности, которые были предусмотрены для них, не востребованы. По этой причине электрические сети можно подвести к ним. Могу привести пример. Сейчас рассматривается вопрос по застройке зоны Павловский тракт – улица Просторная в сторону аэропорта. Здесь может быть два варианта для обеспечения электроснабжением. Первый – строить новую подстанцию, а второй – подвести сети от существующих заводов в районе проспекта Космонавтов. На самом деле это не так далеко – 5-6 километров. Поэтому, я думаю, что на ближайшие десять лет проблем с электроснабжением новых объектов не будет.

По ЕГЭ не меньше 90 баллов

– Как вы оцениваете работу Барнаульской сетевой компании относительно Алтайского края, СФО и других энергокомпаний нашей страны?

– Понятно, что каждый кулик хвалит своё болото, и если завтра вы будете проводить радиоэфир с другой энергетической компанией, они будут рассказывать, какие они хорошие, и умалчивать о плохом. Но есть объективные цифры, которые не зависят от компании, они определены федеральными документами, и статистику эту ведёт, в нашем случае, Управление по тарифам Алтайского края. Это показатели Пsaidi, Пsaifi. То есть средняя частота и средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии.

Скажу кратко, по всем показателям наша компания на уровне края в несколько раз эффективнее во всех отношениях. Что касается Российской Федерации, то мне довелось поездить и посмотреть довольно много сетевых компаний, которые обслуживают другие города России. Я не сравниваю с Санкт-Петербургом или Москвой, там совершенно другое построение сетей, абсолютно другие деньги, другое оборудование. Барнаульская сетевая компания в числе лучших. Если распределить, как школьникам выставляют 100-бальную систему по ЕГЭ, БСК сегодня набирает свыше 90 баллов.