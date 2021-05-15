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В барнаульском зоопарке появится зебра

, ИА "Амител"
Животное привезут из красноярского зверинца
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" пополнит зебра. Об этом "Алтайской правде" рассказал директор зверинца Сергей Писарев.

По его словам, новый питомец приедет в столицу Алтайского края из Красноярска. Это двухлетний самец, родившийся в красноярском зоопарке.

Напомним, в апреле стало известно, что истории о животных из "Лесной сказки" включили в учебник английского языка для учеников пятых и шестых классов.

Помимо двух небольших рассказов о льве по имени Алтай и семье обезьян Кирюши и Маси, в учебник включены 10 фотографий питомцев.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.05.2021 12:44
Евгений

На "страусином ранчо" уже давно зебра бегает!!!

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