В барнаульском зоопарке появится зебра

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" пополнит зебра. Об этом "Алтайской правде" рассказал директор зверинца Сергей Писарев.
По его словам, новый питомец приедет в столицу Алтайского края из Красноярска. Это двухлетний самец, родившийся в красноярском зоопарке.
Напомним, в апреле стало известно, что истории о животных из "Лесной сказки" включили в учебник английского языка для учеников пятых и шестых классов.
Помимо двух небольших рассказов о льве по имени Алтай и семье обезьян Кирюши и Маси, в учебник включены 10 фотографий питомцев.
Комментарии
На "страусином ранчо" уже давно зебра бегает!!!