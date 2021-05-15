Барнаулец стал вице-чемпионом Европы по бодибилдингу

Барнаульский спортсмен Евгений Голошубов поднялся на пьедестал чемпионата Европы по бодибилдингу, который стартовал в Испании 12 мая. Представитель Алтайского края стал вице-чемпионом.
"Последние сутки прошли без воды и еды, я был в полном истощении и поддерживал себя глотком элеутерококка, чтоб не упасть в обморок. Я чувствовал, как пупок касается позвоночника, – рассказал Голошубов на своей странице в Instagram. – Но после того как встал на пьедестал чемпионата Европы, сразу всё прошло!"
Бодибилдер отметил, что этому предшествовала двухнедельная подготовка, во время которой пришлось почти полностью отказаться от еды. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в это сложное время.
Комментарии