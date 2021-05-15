Более 8,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8 790 – до 4 931 691 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+3073 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+749) и Московской области (+671). Алтайский край (+61) на 15 мая занимает 31-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 547 500 человек, в том числе 9866 – за последние сутки.
Скончались ещё 364 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 115 480 летальных случаев.
Комментарии