Барнаул цветёт и пахнет. Фото

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Несколько дней назад в Барнауле зацвели яблони. К ним присоединились черемуха и другая растительность. Сейчас краевая столица цветёт и пахнет.
Красивыми кадрами поделилась на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" алтайский писатель Юлия Нифонтова.
Радуются почти все. Редкое исключение составляют аллергики, у которых может обостриться аллергия на пыльцу цветущих растений.
Ранее метеорологи дали прогноз погоды на лето в Сибири, в том числе и в Алтайском крае. Специалисты ожидают, что в регионе будет большой объём осадков – выше, чем обычно.
Аналогичная ситуация прогнозируется и в Новосибирской области. Кроме того, в этих сибирских регионах холоднее многолетних норм окажется август.
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