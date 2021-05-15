Магнитную бурю в середине мая "отменили"

Магнитная буря должна была обрушиться на Землю в середине мая и достигнуть мощности в пять баллов. Но за несколько дней до ожидаемого пика учёные скорректировали прогноз.
Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн 16 мая не превысит нормы. Лишь 20 числа магнитосфера будет возбужденной, что хоть и выше нормы, но не считается "полноценной" магнитной бурей.
Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье людей.
По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от неё самой.
Учёный уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика "не применима к конкретному человеку".
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