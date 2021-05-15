В Госдуме обсудят меры против WhatsApp за сбор персональных данных

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн озвучил намерение подготовить "меры реагирования" на новое соглашение WhatsApp с пользователями, которое подразумевает сбор персональных данных и возможность её передачи третьим лицам.
"Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно, – заявил Хинштейн (цитата по РИА Новости). – Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка".
Депутат обратил внимание, что технически заблокировать WhatsApp возможно, однако "это вопрос широкого обсуждения".
Напомним, новые правила конфиденциальности WhatsApp вступают в силу с 15 мая. В новой версии разработчики приложения заявили, что мессенджер начнёт делиться информацией с Facebook. В частности, новые условия позволят Facebook и WhatsApp обмениваться данными о платежах и транзакциях пользователя.
Пользователи, которые не успели принять изменения или отказались от них, получат несколько недель после 15 мая, прежде чем потеряют доступ к приложению. Они будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат.
Планируется, что ограничение работы будет поэтапным – сначала для людей, отказавшихся от принятия соглашения, введут запрет на получение и отправку сообщений, затем у них пропадёт возможность получать уведомления о новых сообщениях.
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