Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 16 мая

В Алтайском крае в воскресенье установится тёплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.
16 мая днём температура воздуха составит от +27°C до +32°C, в Барнауле – от +28°C до +30°C. Это немного теплее, чем в субботу.
В северных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду, а при порывах – до 20 метров в секунду.
Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей региона о высокой пожароопасности. В такую погоду населению рекомендуют воздержаться от разведения костров.
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