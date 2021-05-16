Врач рассказала об опасности маринада для шашлыка

Украинский врач-диетолог Ирина Морозова рассказала об опасности, которую несут популярные маринады на основе уксуса и майонеза. Об этом сообщает издание "Телеграф".
"Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье", – подчеркнула эксперт.
Она уточнила, что майонез при высоких температурах выделяет много жира и вредные вещества, а уксус опасен для желудочно-кишечного тракта, и при частом потреблении может вызвать болезнь почек.
Не рекомендует Морозова использовать в качестве маринада и кефир. По её словам, он препятствует усвоению железа и белка.
Врач-диетолог Филипп Кузьменко рассказал, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья. По его словам, мясо – продукт, которым не стоит злоупотреблять.
Для тех, кто не может сдержать себя от переедания шашлыка, Кузьменко посоветовал подходить к мангалу уже сытым – заполнив желудок водой или более полезными продуктами, например, овощами.
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