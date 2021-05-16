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Участники Евровидения-2021 поддержали Манижу

, ИА "Амител"
Представители Австралии и Хорватии выразили готовность поставить певице высший балл
Манижа / Фото: скриншот из видео

Манижа / Фото: скриншот из видео

Участники Евровидения-2021 от Австралии и Хорватии поддержали певицу Манижу, представляющую Россию на музыкальном конкурсе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне нравится Манижа. Она очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя. У её песни отличный посыл – это очень важно в этом контексте: "Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену", – призналась хорватская певица Альбина, уточнив, что готова поставить россиянке максимальный балл – 12.

Аналогичного мнения придерживается и австралийская исполнительница Монтель. Она рассказала представителям конкурса, что ей нравится творчество исландских музыкантов, но в этом году её больше других впечатлила именно Манижа. "Я восхищаюсь ею. Она великолепна", – заявила Монтель.

Напомним, в апреле текст песни Russian Woman певицы Манижи номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Award.

Премию ежегодно вручают за лучшие тексты песен, написанных специально для конкурса Eurovision. В 2021 году вручать её будут в пятый раз. Среди номинантов представители Бельгии, Болгарии, Италии, Нидерландов и России. Определять победителя будут при помощи специального жюри и онлайн-голосования.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России начал проверку композиции певицы Манижи Russian Woman, с которой артистка собирается выступить на Евровидении-2021. 

Следователи заинтересовались песней после обращения редакции газеты "Ветеранские вести". По словам источника, "материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды" зарегистрировали 5 апреля в Останкинском следственном отделе в Москве.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.05.2021 14:02
- гость -

На парад победителей только старший таджик и приехал то

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