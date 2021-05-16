Восемь случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Горном Алтае выявили восемь случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии в регионе выросло до 16 893. Об этом сообщает оперативный штаб республики.
Выздоровел за весь период в регионе 16 561человек, в том числе двое – за прошедшие сутки.
С начала пандемии в регионе скончались 275 пациентов с COVID-19. Непосредственно от инфекции умерли 236 человек.
Напомним, в конце недели в Горном Алтае пригрозили ввести строгие антиковидные запреты в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, если тенденция не прекратится.
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