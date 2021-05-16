Более 8,5 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8554 – до 4 940 245 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2789 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+767) и Московской области (+672). Алтайский край (+60) на 16 мая занимает 32-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 556 073 человека, в том числе 8573 – за последние сутки.
Скончался ещё 391 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 115 871 летальный случай.
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