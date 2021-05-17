17 мая в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы

В понедельник, 17 мая, в Алтайском крае прогнозируется жаркая, но пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.
Местами ожидаются непродолжительные дожди, грозы, а также ветер, при порывах – до 16 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, составит от +21°C до +26°C (по западу – до +31°C). Утром возможен туман.
В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +23°C до +25°C. Преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 14 м/с.
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