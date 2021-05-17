Росгидромет дал прогноз погоды на июнь в Алтайском крае

Июнь в Алтайском крае будет дождливым, сообщает Росгидромет. По прогнозу синоптиков, ожидается больший объем осадков, чем в среднем для этого времени года.
"Избыток осадков предполагается на юго-западе Сибирского федерального округа, в Забайкальском и Приморском краях", – уточнили специалисты.
Метеорологи также отметили, что температура на территории региона будет незначительно выше нормы.
Ранее эксперты сделали прогноз погоды на лето в Сибири, в том числе и в Алтайском крае. Синоптики прогнозируют, что самым жарким месяцем лета в Сибири станет июнь. Июль и август будут в пределах климатических норм.
Комментарии
А может сухим.