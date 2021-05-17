Двух жителей Алтайского края наградили почётными званиями

Указом президента Российской федерации жители Алтайского края получили почётные звания. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз "Фрунзенский" Владимир Шишов получил звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".
Также за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" присвоено заместителю генерального директора ООО "Барнаульский автовокзал" Алексею Богданову.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае должны появиться два новых почётных звания – "Заслуженный работник пожарной охраны" и "Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности".
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