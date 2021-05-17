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Стало известно, сколько россиян готовы к отключению интернета

, ИА "Амител"
Меньше всего хотят отказаться от выхода в Сеть жители Сибири
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Почти треть россиян (31%) готовы частично отказаться от интернета, а каждый десятый (12%) – сделать это полностью, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие", проведённое среди тысячи человек.

Ещё 58% опрошенных заявили о неготовности отказаться от выхода в виртуальную реальность. Наиболее высок этот процент в Сибири (63%), а наименее – в Южном федеральном округе (45%).

Для 62% респондентов реальность оказалась предпочтительнее интернета, 4% думают наоборот. При этом одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь сочли 34% россиян.

В феврале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной сети возможно, если "у кого-то совсем снесёт голову". По словам Медведева, на этот случай у РФ уже есть план действий, и технологически для этого все готово.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.05.2021 09:27
- гость -

"у кого-то совсем снесет голову", так у него уже двадцать лет сносит голову!

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