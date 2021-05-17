Барнаульские мобильные центры вакцинации "переехали"

На этой неделе в Барнауле мобильные комплексы вакцинации изменят своё местоположение. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Теперь вакцинироваться можно по следующим адресам:
- ул. Балтийская, 16, ТЦ "Праздничный" – с 17 по 31 мая, с 10:00 до 16:00;
- пл. Победы, 10, Железнодорожный вокзал – с 18 по 31 мая, с 10:00 до 16:00 (17 мая комплекс будет ещё будет работать у ТЦ "Пионерский").
В министерстве напомнили, что предварительной записи для вакцинации в мобильных пунктах не требуется. Всех желающих перед введением препарата проверит врач.
Ранее сообщалось, что 215 962 жителя Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 167 377 человек поставили оба компонента, 48 585 – только один.
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