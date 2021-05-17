Конкурс "Мои госуслуги 22" закончится через неделю

До окончания конкурса "Мои госуслуги 22" осталась одна неделя. Жители Алтайского края всё ещё могут получить призы от организаторов – "Победа в каждом из нас" и Алтайского центра развития добровольчества.
Для участия необходимо сделать фото или видео на фоне сайта "Госуслуги" и ответить на вопрос: "Почему я зарегистрировался на "Госуслугах" или в чём удобство "Госуслуг" лично для меня?" Ролик или фото нужно выложить в социальных сетях "ВКонтакте", "Инстаграм" или "Одноклассники" и отметить его хештегом #Моигосуслуги22.
К участию допускаются все желающие старше 14 лет. Итоги будут подведены 25 мая случайным образом во всех трёх соцсетях.
Комментарии
МММ 22 )
Госуслуги создал Сатана !