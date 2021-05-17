Старообрядцев привлекают к подготовке спецназа в России

Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Звезда" рассказал о том, как военные привлекают старообрядцев к подготовке спецназа. По его словам, военнослужащие перенимают у них навыки выживания в отдалённых районах.
"Большинство тех, кто живёт в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной полноценной жизнью. <…> Их называют в миру старообрядцами, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые", – сказал Шойгу.
Он также добавил, что Минобороны открывает специальные центры подготовки по выживанию в тайге. Шойгу считает, что такой опыт полезен не только солдатам, но и старообрядцам.
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