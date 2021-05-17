Почти половина японцев выступили за отмену Олимпиады в Токио

Как минимум 43% жителей Японии выступили за отмену летних Олимпийских игр в Токио. Причиной столь резкого отношения к грядущим соревнованиям стала пандемия коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой результаты опроса, опубликованные газетой Asahi.
Тем самым число сторонников отмены Олимпиады выросло до рекордного уровня. Для сравнения: в апреле отмену турнира поддерживали 35% опрошенных, а в марте – 33%.
Наряду с этим 40% респондентов выступили за перенос Игр – это на 6,6% больше, чем месяцем ранее. Кроме того, с 28% до 14% за месяц сократилось и число тех, кто поддерживает стремление оргкомитета провести мероприятие этим летом.
Напомним, первоначально Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии турнир перенесли на год – его проведут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранных болельщиков на турнир не допустят.
Комментарии
А мы на веслах гребем, и каждый день и выше и выше смертность
Надеюсь некоторые "наши" спортсмены не зря променяли Родину на Нейтралию и всё пройдёт штатно.
Японцы за дешовыми да и дорогими понтами не гоняся живут для себя спокойно. Понимают что с такой густонаселенностью свежий вирус за неделю перезаражает все их острова.
Молодцы, здоровье нации важнее, чем допинговые Олимпиады.
Молодцы.