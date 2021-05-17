В Барнауле энергетики приступили к испытаниям сетей, относящихся к малым котельным

17 мая специалисты СГК приступили к испытаниям теплосетей, которые относятся к малым котельным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Работы будут сопровождаться отключением горячей воды. Это коснётся 88 многоквартирных домов. Всего в Барнауле СГК эксплуатирует 35 котельных, работающих на разных видах топлива.
На 15 из них испытания трубопроводов стартуют 17 мая и продолжатся до 15 сентября. Эти котельные работают только на отопление, потребителей горячей воды у них нет. Другие 20 котельных, которые подают горячую воду горожанам, будут отключаться по графику испытаний и ремонтов.
С 17 по 31 мая воду ресурс ограничат для жителей 28 многоквартирных и 4 частных домов, 2 детских садов, 2 школ, общежития, поликлиники и 7 административных зданий пос. Власиха, Научного городка, а также улицы Коммунаров.
С полным списком отключений можно ознакомиться по ссылке.
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