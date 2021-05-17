Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3108, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 63 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 777. Выздоровели 45 726 человек (+56 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 20, Бийск – 13, Рубцовский район – 5, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород – по 3 заболевших, Шипуновский район – 2, Новоалтайск, Яровое, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Табунский, Целинный районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находится 161 пациент, из них 61 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 359 коек.
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