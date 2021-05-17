В Барнауле назначили нового руководителя комитета по ЖКХ

17 мая Денис Ращепкин назначен на должность председателя комитета по вопросам ЖКХ. Ранее он исполнял обязанности заместителя руководителя комитета.
Как отмечает "Вечерний Барнаул", Ращепкин работает в органах местного самоуправления более 13 лет. На должности заместителя руководителя он взаимодействовал с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, занимался вопросами эксплуатации жилищного фонда и обеспечения населения коммунальными ресурсами.
Денис Ращепки родился в селе Смоленское 5 августа 1977 года. В 2001 году закончил Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова. С 2013 года замещает должность заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Был награжден Почетной грамотой администрации города, Почетной грамотой правительства Алтайского края.
Напомним, что бывший глава комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Бенс ушёл в отставку после частичного обрушения нескольких аварийных домов в Барнауле. Комитет он возглавлял с декабря 2017 года.
Комментарии
Удачи. Должность сложная.
страшно читать куда наши денежки уходят---счета смотрите!
Удачи тебе Денис Анатольевич, по заслугам, грамотный и порядочный
Человек
Уже давно понятно, что советская система ЖКХ была лучшей в мире.
Всё, что нас теперь ждёт впереди - лишь дальнейший рост цен при дальнейшем падении качества обслуживания жилищного фонда, что сделает жильё еще более недоступным.
Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, сразу видно, что ты хороший человек.
17.05.2021 13:15
- гость -
Уже давно понятно, что советская система ЖКХ была лучшей в мире.
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Самая дешевая.