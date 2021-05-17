В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже телефона в туалете ж/д вокзала

В Барнауле сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу мобильного телефона на железнодорожном вокзале, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.
Обратившийся с заявлением о пропаже устройства мужчина рассказал правоохранителям, что оставил девайс в туалетной комнате барнаульского ж/д вокзала станции Барнаул. Нового владельца вычислили по серийному номеру телефона.
Во время оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в хищении – им оказался 43-летний ранее судимый житель Алтайского края.
"Мужчина пояснил, что нашёл телефон в туалетной комнате вокзала и присвоил его себе, затем, в этот же день, сбыл его за денежное вознаграждение в один из торговых киосков", – говорится в сообщении.
Сотрудники транспортной полиции изъяли похищенный телефон и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
оставил девайс в туалетной комнате
Потерявший лох. Находка становится кражей, чтобы улучшить показатели никудышной работы.
ГК РФ Статья 227. Находка
1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.
Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение.
4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.
17.05.2021 13:46
- гость -
Потерявший лох. Находка становится кражей, чтобы улучшить показатели никудышной работы.
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Быть рассеянным - не противозаконно. Многие великие люди рассеяны. А вот быть вором позорно! И уголовно наказуемо.
А вот быть вором позорно! И уголовно наказуемо.
а как тогда быть с долей прибыли, отчуждаемой владельцами капитала...