Без пыли и мусора: как установить кондиционер, чтобы не повредить ремонт

Для хорошего самочувствия и настроения важен комфортный микроклимат. Особенно там, где вы проводите большую часть своей жизни – дома. Поэтому настенный кондиционер, или сплит-система, – это не роскошь, а необходимость.
Многих беспокоит тот факт, что установка сплит-системы предполагает штробление и сверление стен, чтобы спрятать дренаж и проводку. Но современные компании могут установить кондиционер без пыли и мусора, даже на готовый ремонт. Для этого поверх чистовой отделки стены прокладывается кабель-канал, куда и прячутся все коммуникации между наружным и внутренним блоком.
В некоторых случаях короба и вовсе не понадобятся. Например, можно установить внутренний блок как можно ближе к окну, чтобы короба закрывали шторы.
В компании "Глобалтек" установка кондиционера выполняется максимально аккуратно: монтажники работают в чистой форме и перчатках, а пыль во время бурения оперативно собирают строительным пылесосом.
Отдельно стоит отметить, что специалисты "Глобалтека" всегда готовы оказать профессиональную помощь при выборе оптимальной модели сплит-системы. Они ориентируются не только на пожелания и финансовые возможности клиента, но и на габариты помещения, уровень его естественного освещения и затенённости, прочие архитектурные особенности.
Такой подход позволит избежать лишних денежных расходов и обеспечит комфортное, безопасное и удобное пользование климатической техникой. Также в "Глобалтеке" всегда готовы оказать всестороннюю поддержку при сезонной подготовке, диагностике и профилактическом обслуживании устройств любых марок и модификаций.
Компания "Глобалтек"
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