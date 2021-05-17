Мошенники стали чаще представляться силовиками

В апреле россиянам стали чаще поступать звонки от мошенников. Поскольку люди привыкли к "сотрудникам банка", злоумышленники придумывают новые способы.
В "Лаборатории Касперского" отметили, что теперь мошенники чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов, госструктур и финансовых регуляторов, сообщает РБК.
"Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка", – отмечают аналитики.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана людей. Теперь они наживаются на тех, кто хочет купить себе домашнее животное.
Комментарии
Так правильно, многие люди считают, что с полицией все можно урегулировать с помощью денег. А полиция и не препятствует такой уверенности! Поэтому жулики и выступают от имени силовиков, т.к. уверены в своей безнаказанности!