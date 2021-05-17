ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинной рабочей недели

Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и более приводит к росту риска инсульта на 35% и смерти от ишемической болезни сердца на 17% по сравнению с 35-40 часами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
По данным исследователей, смертность от инсульта, связанная с переработкой, с 2000-го по 2016 год выросла на 19%, а от болезней сердца – на 42%. При этом сильнее всего от лишних рабочих часов страдают мужчины, на которых приходится 72% всех смертей.
"Ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца", – отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Как, в свою очередь, заметила директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра, работать 55 часов в неделю и больше – "серьезная угроза для здоровья" и это "ведёт к преждевременной смерти". В организации считают, что переработки нужно запретить на законодательном уровне.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырёхдневный график работы. По мнению экс-премьера, сокращать рабочий день можно "на час, на два", чтобы реформа была ступенчатой.
Комментарии
провести эксперимент с переходом на четырёхдневный график работы
и сколько часов в неделю дам предлагает батрачить, по 10 часов за рабочий день при 40 часовой рабочей неделе или как...