Более 9,3 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 9328 – до 4 949 573 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+3573 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+763) и Московской области (+701). Алтайский край (+63) на 17 мая занимает 29-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 563 254 человека, в том числе 7181 – за последние сутки.
Скончались ещё 340 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 116 211 летальных исходов.
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