Веган, визажист и борец с гендерным насилием. Кто стал "Мисс Вселенной – 2021"?

Уроженка Мексики 26-летняя Андреа Меса стала новой "Мисс Вселенной". О девушке известно, что она программист по образованию, занимается кроссфитом, экстремальными видами спорта и не употребляет мяса. Кроме этого, Андреа является активисткой, борющейся за права женщин. Сейчас работает моделью и визажистом.
69-й конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил во Флориде (США) с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19. В финале конкурса также участвовали представительницы Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики, пишет РБК.
Заглянули в Instagram красавицы и спортсменки.
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