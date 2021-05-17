Подорожание топлива обойдётся российским авиакомпаниям в 70 млрд рублей

Из-за роста цен на топливо российские авиакомпании понесут дополнительные расходы в размере 70 млрд рублей в год при сохранении котировок на уровне марта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на замглавы S7 Group Дмитрия Куделькина.
По его словам, затраты могут оказаться и больше, поскольку авиакеросин продолжает дорожать. По данным Росавиации, стоимость топлива для самолётов в апреле выросла в среднем на 20% по отношению к январю.
В европейской части России, где керосин наиболее дорогой, с 11 мая стоимость тонны топлива составила более 51 тысячи рублей с учётом НДС, отмечает газета со ссылкой на источники.
В авиакомпании Smartavia при этом заметили, что в мае рост стоимости топлива замедлился, но не остановился. В Red Wings, в свою очередь, указали, что авиатопливо сейчас – самая быстрорастущая статья расходов авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что группа S7 может создать новую лоукост-авиакомпанию. Сейчас в S7 Group внимательно следят за ситуацией на рынке и комплексно оценивают целесообразность запуска лоукостера.
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Подорожание топлива обойдётся российским авиапассажирам в 70 млрд рублей