До чего техника дошла: "Комплекс Агро" представил новинки сельхозоборудования

В большом сельскохозяйственном бизнесе ни одному аграрию не обойтись без специальных машин. На рынке есть агрегаты под разные задачи – от удобрения почвы до хранения зерна. И практически все они могут работать самостоятельно, с минимальным вмешательством человека. Такая техника позволяет достичь максимальной производительности в кратчайшие сроки.

Один из крупнейших производителей сельхозтехники на Алтае – завод-гигант "Комплекс Агро". Компания входит в топ-5 самых крупных российских производителей, а оборудование завоевало доверие фермеров не только в России, но и за её пределами.

Мини-заводы для аграриев

Под брендом "Комплекс Агро" выпускается широкий модельный ряд оборудования для сельского хозяйства. Например, модульная колонковая зерносушилка "Алтай" – это практически мини-завод. Как утверждает производитель, осенью 2020 года она стала одной из самых востребованных в крае. Отечественная зерносушилка подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семена. Всего более 500 зерносушилок "Алтай" запущено в эксплуатацию в России и странах СНГ.

Кроме того, в 2020 году запустили в производство обновлённую зерносушилку "Алтай-85". Её высота достигает почти 14,5 метра. Эта модель адаптирована для работы в морозы (до -30°), а её производительность – до 85 тонн в час. Такой мощный агрегат может быть полезен элеваторам и крупным хозяйствам, которым необходим большой объём хранения.

Кроме того, "Алтай-85", в отличие от своих предшественников, имеет более совершенную систему управления. Компьютер сигнализирует оператору обо всех параметрах, неисправностях и перегревах зерносушилки. Высокая степень автоматизации позволит на 100% обеспечить бесперебойную круглосуточную работу.

Новое поколение сеялок

Сразу после основания "Комплекс Агро" выступил как официальный дилер компании по производству сельхозтехники – Amazone. На сегодняшний день это ведущее предприятие в Европе является одним из лидеров по производству распределителей минеральных удобрений, сеялок, агрегатов для обработки почвы и опрыскивателей для защиты растений.

Недавно в Москве на выставке "Агросалон" Amazone впервые представила новое поколение сеялок Precea. И именно компания "Комплекс Агро", первая в России, поставила для алтайских аграриев высокоскоростную сеялку точного высева с трёхточечной навеской Precea 6000-CC. С системой дозирования через повышенное давление, она идеально подходит для посева пропашных культур, таких как кукуруза, соя, подсолнечник, свёкла, рапс и сорго.

Precea 6000-CC базируется на жёсткой раме с шириной захвата 6 метров. При этом дозирующие устройства расположены на специальной несущей раме, а на направляющей шине их можно свободно сдвигать. Так механизатор может при необходимости изменять междурядье.

"Комплекс Агро" активно масштабирует предприятие и наращивает производственные мощности. На сегодняшний день сельскохозяйственное оборудование бренда представлено в 26 регионах Российской Федерации и в нескольких странах ближнего зарубежья. И мы с любопытством продолжаем следить за будущим барнаульской компании, которая не просто производит современное оборудование, а делает это лучше всех", – рассказали представители "Комплекс Агро".

Удобрение стало проще

Важным мероприятием для аграриев является удобрение почвы. В домашнем хозяйстве на небольшом участке можно справиться вручную. А вот для внесения подкормок в крупных масштабах применяют специальное оборудование.

В апреле этого года "Комплекс Агро" выпустили юбилейный – двухсотый – прицеп для внесения жидких удобрений с ликвилайзером. Оборудование уже облегчило труд многих фермеров по всему краю.

Ликвилайзер – это аппарат для точечного внесения жидких удобрений высокого качества, в соответствии с новейшими техническими стандартами. Состоит из прочной рамы с колёсами инъекций. С помощью длинных игл на колёсах инъекции вводят жидкость на нужную глубину в почве, благодаря чему эффективность введённых жидких удобрений становится значительно выше. Кроме того, такой вид внесения удобрений обеспечивает хорошее развитие корневой системы, потому что вещества сразу достигают корневой зоны и не связываются свободными органическими частицами.

Это алтайское оборудование агрегатируется со всей линейкой посевной техники: Amazone, Horsch, John DEere и может использоваться с культиваторами для заделки почвенного гербицида. Прицепы выпускаются с объёмом бочек 4, 6 и 8 тысяч литров.

ООО "ТД Комплекс Агро"

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